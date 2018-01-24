Крупногабаритным мусор ом завалили двор

Ничто не портит вид двора так, как переполненный мусором бак. Но бывают ситуации и пострашнее - крупногабаритный мусор, хаотично разбросанный по дворовой территории, как молчаливый укор работникам управляющей компании.

Ржавые контейнерные баки, не вывезенный крупногабаритный мусор, вот что во дворе на улице Полярных Зорях, 48 увидели специалисты во время проверки работы коммунальщиков. По факту нарушения составлен протокол. Управляющей компании придётся не только устранять недочёты и оплачивать штраф, но и подыскать новое место под контейнерную площадку.

- Эта контейнерная площадка находится на территории третьего субъекта, а владелец территории является её собственником, - поясняет Павел Воронин, начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно- коммунального комплекса и благоустройству Управления Октябрьского административного округа. - В ближайшее время управляющей компании будет выдано предписание, чтобы она не использовала этот земельный участок для складирования твёрдых бытовых отходов.