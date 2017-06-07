Крупную партию наркотиков нашли полицейские у безработного жителя Карелии

Гость из соседней Карелии временно проживал в Апатитах. Мужчина расфасовал вещество в фантиках от жевательной резинки.

29-летний подозреваемый попадал в поле зрение правоохранительных органов и ранее, он был судим за кражу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Апатитского отдела МВД России получили информацию о его причастности к незаконному сбыту наркотических средств. За мужчиной установили наблюдение и задержали в момент продажи героина.

Во время обыска по месту жительства у подозреваемого оперативники обнаружили несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это героин. Общий вес дурмана превышал 3 грамма.

Мужчина уже признался, что готовил наркотики для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Наркоторговцу может грозить до 20 лет лишения свободы.