День за днём с «Арктик-ТВ»26.04.18 19:30
«Крылья любви: письма Победы»
Как жили, о чём мечтали и думали фронтовики Великой Отечественной войны?
В Мурманской областной научной библиотеке стартовал проект, посвящённый памяти погибшим войнам «Крылья любви: письма Победы». Вниманию читателей библиотеки представили письма офицеров, воевавших в Заполярье. На первом чтении мурманчане познакомились с биографией Героя Советского Союза Петра Сгибнева, а так же увидели кинохронику военных лет.
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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