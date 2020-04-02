«Крылья памяти» - монумент, который может появиться в Гаджиево благодаря конкурсу культурных проектов

Гаджиево, уверены жители городка, обделёно памятниками. Те, что есть, в основном, посвящены подводным силам, либо дают отсылку на советское прошлое. Работники Центра досуга и творчества давно мечтают установить на главной площади гарнизона мемориал «Крылья памяти», около которого будут проходить митинги и памятные мероприятия.

Во-первых, это центр города, где собирается много жителей с детками, здесь проходят военные парады, в гарнизоне чтят даты, например, трагедия в Беслане. Необходимо воздвигнуть памятник, чтобы люди могли возложить цветы.

Летящие птицы - символ памяти об ушедших людях. Монумент в виде журавлиного крыла, по задумке авторов, должен буквально «обнимать» площадь Матушкина в Гаджиево. В установке такого мемориала может помочь конкурс проектов «Культурный след».

Иван Девочкин, сотрудник Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Очень важно, чтобы символ памяти был доступен каждому человеку. Чтобы они могли пройти, возможно, остановиться на минуту, задуматься, потому что сейчас совсем не ставят таких символов, которые призваны напомнить о трагических событиях, о том, что мы помним».

Не остались в стороне от конкурса и полярнинцы, они предложили сразу два проекта – один призван вспомнить и увековечить героев каверинского произведения «Два капитана»; другое - архитектурное сооружение работники библиотечной системы предлагают установить на самом северном стадионе Кольской флотилии. «Мяч под зонтом» будет посвящён рассказу Льва Кассиля «Состоится при всякой погоде». Напомним, писатель работал в Полярном военным корреспондентом.

Свои проекты предложили и другие жители области: на конкурс продолжают поступать заявки из Оленегорска, Мончегорска, Абрам-Мыса. Вы можете отдать голос за понравившийся объект на сайте конкурса «Культурный след».

Ссылки на проекты:

Гаджиево https://kultsled.ru/krylja-pamjati/

Полярный Говера https://kultsled.ru/pamjatnik-gerojam-knigi-v-kaverina-dva-kapitana-borotsja-i-iskat-najti-i-ne-sdavatsja/

Полярный Полевая https://kultsled.ru/art-obekt-mjach-pod-zontom/

Оленегорск https://kultsled.ru/skazochnyj-art-obekt-olenegorsk-rodina-morozko/

Мончегорск https://kultsled.ru/pesn-im-i-andry/

Абрам-Мыс https://kultsled.ru/litoral-bereg-otkrytij/