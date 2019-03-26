Крымчане выступают против стройки! Просят поддержки

На телеканал «Арктик-ТВ» обратились мурманчане, которые переехали жить в Крым и обосновались на западном побережье. Они бьют тревогу и боятся, что экологию этих мест, которые славятся песчаными пляжами и лечебными озерами, разрушат промышленники. На побережье уже начато строительство креветочного завода. Обеспокоенные жители Поповки и близлежащих посёлков обращаются в средства массовой информации, к депутатам Госдумы, собирают подписи под петицией и выходят на митинги.

Западное побережье Крыма – спокойное место для семейного отдыха и природная здравница. Сюда – к морю и лечебному озеру едут люди, страдающие многими заболеваниями, в том числе опорно-двигательной системы. И это не только россияне, но и гости из зарубежья. Жители Крыма, среди которых оказались и выходцы из Мурманска, подписчики группы Арктик-ТВ в контакте, опасаются, что ангары с бассейнами для выращивания креветок, которые должны появиться на побережье, поставят крест на развитии туризма.

«Всё это в глобальных масштабах началось неделю назад. По ночам выкорчевывались деревья, вывозился песок, завозился гравий, - делится своей тревогой Алина Катещенкова (с. Поповка, Крым). - Вечером ты видишь пляж, а утром кучу выкорчеванных деревьев. Всё это было втихую, без опроса местных жителей. Начали бить в колокола, когда полоса в два километра была выкорчевана, был залит фундамент без каких-то объяснений».

Средства массовой информации сообщают, что рабочие срубили деревья и растения, занесенные в Красную книгу. Против такого строительства крымчане вышли на митинг уже во второй раз. Сегодня в село Поповка приехала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Сейчас пытаемся достучаться не до местных властей, они не пришли на встречу с Поклонской. Мы пытаемся от неё добиться помощи. На данном этапе она пообещала своё покровительство, в той части, что отправит запросы в ФАС, прокуратуру, кто дал разрешение на строительства, кто дал разрешение на смену назначения земли», - рассказывает о событии Алина Катещенкова (с. Поповка, Крым).

Кымчане просят поддержки мурманчан. Во Всемирной паутине появилась петиция в Минприроды России и главе Республике Крым, которая активно собирает подписи неравнодушных соотечественников.