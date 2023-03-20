«Крымская весна»: важной дате северяне посвятили митинг и концерт

18 марта в Мурманске в сквере на улице Ленинградской состоялся митинг-концерт «Крымская весна». Мероприятие приурочено ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Девять лет назад случилось историческое событие, когда Крым вернулся в состав России. Отметить дату собрались жители региона от мало до велика. Для гостей праздника были развернуты тематические площадки с различными играми, также участников мероприятия угощали солдатской кашей.

С приветственным словом к мурманчанам обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он подчеркнул, что это настоящий праздник для всей страны, для всего нашего многонационального народа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня у нас ещё четыре новых региона страны, это тоже наши исторические земли. Люди, которые давно хотят быть вместе с Россией, сегодня это ещё более важно, потому что наши защитники и военнослужащие и те ребята, которые в рамках частичной мобилизации пошли в боевые порядки освобождать нашу землю, сейчас находятся на передовой. Всё Заполярье и все люди сплотились и помогают жителям новых четырёх регионов и нашим бойцам».

К словам губернатора присоединился и командующий Северным флотом. Алесандр Моисеев. Напомним, с 2018-го по 2019 год он возглавлял Черноморский флот.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Тот выбор, который девять лет назад сделал народ Крыма, Севастополя, тот выбор, который сделали народ уже четырёх регионов, на самом деле, это была их мечта».

В этот день в каждом муниципалитете региона прошли митинги-концерты, посвящённые этому важному событию в истории России.