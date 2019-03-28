Крышу почистили, а кровь на снегу не убрали

Кто виноват в нелепой смерти пенсионерки от весенней капели на этой неле!? Женщина, на которую во вторник вечером сошла наледь, скончалась в больнице. Съёмочная группа пообщалась с соседями погибшей.

Во дворе дома № 8 Рыбного проезда сегодня тихо. С крыши, на которой теперь нет сосулек, капает вода. Только вот кровавое пятно на снегу напоминает о страшной трагедии.

Вечером 26 марта в результате схода наледи местная жительница получила множественные травмы, за её жизнь боролись врачи реанимации, но так и не смогли спасти пенсионерку. Соседи погибшей вспоминают, что били тревогу, когда сосульки достигали нескольких метров, но за 4 дня до страшного происшествия крышу всё-таки почистили.

«Старший техник пообещал, говорит, мы всё собьём. Они всю субботу сбивали, но опять же это всё оказалось под ногами, - рассказывает Людмила Пономарева, жительница дома 3 8 Рыбного проезда. - Они, видимо, сбили то, что сбивалось, а чтобы не повредить крышу, они, скорее всего, там не стали сбивать. А поскольку тепло, это всё сдвинулось и вот такое ЧП».

Елена Козырева живёт в соседнем доме, а в квартиру на Рыбный приходит в гости к свекрови, которая всю зиму вынуждена сидеть дома. Пожилая женщина просто не сможет пройти по рытвинам и льду. Но, как рассказывает Елена, в их доме, который относится к той же управляющей организации, ситуация не лучше.

«Насколько лет назад там насмерть убило женщину, проходящую мимо, со стороны Октябрьской улицы, - рассказывает Елена Козырева, жительница дома № 9 по Октябрьской улице. - На неё сошла глыба. Как мне сказали, она выжила, но осталась инвалидом».

Согласно договорам, которые жильцы заключают с управляющими компаниями, снег во дворах должен убираться каждый день, а во время сильных снегопадов - каждые три часа. Но нерадивые организации забывают о своих обязанностях.

«Снег убирается, только если позвонить в управляющую, ГЖИ или еще куда-нибудь, вот тогда вызывают трактор, - рассказывает Галина Федотьева, жительница дома № 8 по Рыбному проезду. - Один раз пройдутся, половина двора убрана, а половина – нет!».

Соседки сетуют, что огромные глыбы льда свисают и с козырьков подъездов. Регулярно лёд сходит и с крыш и придомовых построек.

Не лучше следит управляющая компания и за состоянием самого дома. Зданию в этом году исполнилось 66 лет, как говорят жители, стены гниют. Валентина Исакова рассказывает, что чуть не выпала из окна, когда мыла стёкла, оперевшись на раму. Каждую весну жители дома слышат капель не только за окном, но и в своих квартирах.

«Меня в прошлом году так залило, мне пришлось вызывать электрика, снимать люстру, - делится своими печалями Валентина Исакова, жительница дома № 8 по Рыбному проезду. - У меня сделан ремонт - натяжной потолок, я на верхнем этаже живу. У меня грушей прямо висел потолок. Думаю, что мне делать? Мы хотели сами это сделать, потом решила вызвать мастера. У меня там 20 литров воды слили».

Летом во дворе тоже небезопасно. Ещё одна многолетняя головная боль жильцов - фасад здания. Кирпичи крошатся и то и дело падают. Как рассказала одна из собственниц жилья, капитальный ремонт здания запланирован к 2043 году. А пока пенсионеры и мамы с колясками преодолевают рытвины и страх, чтобы попасть в свои квартиры.