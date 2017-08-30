Крысы завоёвывают Мурманск

Нашествие крыс в Мурманске. Жители одного из микрорайонов областного центра жалуются на обнаглевших грызунов, которые перестали боятся людей. Залезают в припаркованные автомобили, форточки многоэтажек. И ходят по квартирам как к себе домой. В причинах проблемы и мерах борьбы с напастью разбиралась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Крысы стали настоящей дворовой достопримечательностью на Кольском просп., 139. Здесь своенравные животные нашли и кров, и постоянную кормушку. В пластмассовых контейнерах они без всякого труда прогрызли дыры, периодически лакомятся тем, что повкуснее. Живут неподалеку в колодцах и даже успели протоптать до своих нор тропы.

- Я поздно гуляю с собакой по вечерам, поэтому вижу, как они вылезают из колодцев, которые открыты у нас на территории, - делится своими впечатлениями Евгения Милетина, мурманчанка, проживающая в этом районе. - Везде открыты колодцы, крысы вылезают средь белого дня. Я в них бросаю снежком, это еще зимой было, ни одна не шелохнулась. А рядом находится магазин продовольственный, они, что не могут бороться с ними? Район полностью заселён крысами.

Специалисты управляющей компании пытаются бороться с нашествием - заделывают бетоном норы, разбрасывают отраву, но на зверьков любые невзгоды, похоже, только вселяют оптимизм. Крысы уже не боятся залазить в автомобили, а когда за мусором приезжает грузовик, сотрудники службы долго стучат по бакам, чтобы грызуны разбежались. А ведь недалеко от гнезд, расположена игровая детская площадка, местная детвора не раз принимала серых обителей улиц за котов.

- Мы гуляем с пацанами, видим котёнок. Но котята обычно убегают, когда видят людей, а он сидит, - рассказывает Дима Бедюхов, юный мурмнчанин. - Машина проехала, а он сидит. Мы подошли, а это гигантская крыса.

Но мусорные контейнеры - это полбеды. Крысы наглеют и, по словам жителей, чувствуют себя как дома не только на улице, но и в квартирах на первых этажах. На людей они не бросаются, а вот проблем и шума создают много. Жители близлежащих домов говорят о том, что хитрые животные научились лазать по облицованным камням стенам и запросто могут заглянуть в открытую форточку.

- Прямо домой залазят. В квартире ловлю, у меня ловушка стоит и отраву кладу, 22 штуки поймала, - делится своими успехами в войне с крысами Галина Синють, мурманчанка. - Они меня не трогают, только запах от них неприятный. И когда они пищат, то это на нервы действует.

По словам экспертов, в коммунальной сфере травля крыс или мышей в одном доме чаще всего вызывает лишь миграцию их в другой, где ядом и не пахнет. Спустя время грызуны возвращаются в привычные места обитания. Помогают только кардинальные меры.

- Крысы эволюционируют, мутируют и яды на них не действуют. Нестандартный способ, кардинальная мера - это консервация мусоропроводов, - говорит Дмитрий Афиногенов, представитель УК «Севжилсервис». - Она производится по решению собрания жильцов многоквартирного дома. Есть у этого метода много противников, но много и сторонников. В 100 процентах домов, где мы мусоропровод заварили, крыс нет, потому что они ограничены в источниках пищи.

На такой радикальный метод согласятся далеко не все жители многоэтажек. Так же непонятно, что делать с контейнерными площадками, которые являются источником пищи для разносчиков болезней и паразитов, вечных спутников человеческой деятельности – крыс.