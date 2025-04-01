День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.25 12:00
Ксения Гасанова: 1 апреля - о юморе с карандаша
Шуточные изображения, если они выполнены умело и с добрыми чувствами, всегда пользуются успехом у людей. В шарже нужно не просто подметить у человека индивидуальные черты и немного преувеличить их. Главное – не скатиться в злую иронию, чтобы не обидеть.
1 апреля — день, когда даже самые серьёзные люди позволяют себе улыбнуться, поэтому сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ксения Гасанова, художник-шаржист поможет нам окунуться в мир искусства с ноткой веселья, обсудить секреты мастерства и, конечно же, вспомним самые забавные истории из жизни художницы.
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