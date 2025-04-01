Ксения Гасанова: 1 апреля - о юморе с карандаша

Шуточные изображения, если они выполнены умело и с добрыми чувствами, всегда пользуются успехом у людей. В шарже нужно не просто подметить у человека индивидуальные черты и немного преувеличить их. Главное – не скатиться в злую иронию, чтобы не обидеть.