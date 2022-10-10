Ксения Илларионова и Алексей Маслацов: о медиапроекте «Дороги, которые мы выбираем», или Как пагубная привычка может реально сломать жизнь человека

Сегодня программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» проходит в рамках медиапроета телеканала «Арктик-ТВ» «Дороги, которые мы выбираем». Гости программы затронут вопросы профилактики употребления наркотиков.

«Мы освещаем эту тему совместно с нашими коллегами-тележурналистами с «Арктирк-ТВ», - говорят ведущие радио «RECORD». - Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области».

Всегда легче предупредить, чем потом разбираться с серьёзными негативными последствиями. И нынешняя программа в большей степени об этом.

Какая работа проводится правоохранительными органами в сфере профилактики употребления наркотиков, как пагубная привычка может реально сломать жизнь человека. Об этом подробно рассказывают оперуполномоченный УНК (Управление по контролю за оборотом наркотиков) УМВД по Мурманской области Ксения Илларионова и заместитель главного врача по медицинской части Мурманского областного наркологического диспансера Алексей Маслацов.