Ксения Илларионова и Алексей Маслацов: о медиапроекте «Дороги, которые мы выбираем», или Как пагубная привычка может реально сломать жизнь человека
«Мы освещаем эту тему совместно с нашими коллегами-тележурналистами с «Арктирк-ТВ», - говорят ведущие радио «RECORD». - Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области».
Всегда легче предупредить, чем потом разбираться с серьёзными негативными последствиями. И нынешняя программа в большей степени об этом.
Какая работа проводится правоохранительными органами в сфере профилактики употребления наркотиков, как пагубная привычка может реально сломать жизнь человека. Об этом подробно рассказывают оперуполномоченный УНК (Управление по контролю за оборотом наркотиков) УМВД по Мурманской области Ксения Илларионова и заместитель главного врача по медицинской части Мурманского областного наркологического диспансера Алексей Маслацов.