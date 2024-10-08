Ксения Коржева: о туризме на Кольском полуострове, или Знаем ли мы свой край

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ксения Коржева, консультант по туризму, рассказывает о том, как развивается туризм на Кольском полуострове, о том, из каких стран мира и кто стремится посмотреть на красоты Заполярья, а также о том, что многие мурманчане не посетили и половины потрясающих мест нашей малой Родины.

Недавно в Мурманске прошла пятая юбилейная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market», организованная Туристским информационным центром Мурманской области. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня туризма и направлено на популяризацию туристических возможностей региона среди местных жителей.

В нём приняли участие более 1700 северян, 8 представителей туриндустрии Мурманской области, Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина и 7 победителей конкурса «Сувенир года. Арктика».

А сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ксения Коржева, консультант по туризму, рассказывает о том, как развивается туризм на Кольском полуострове, о том, из каких стран мира и кто стремится посмотреть на красоты Заполярья, а также о том, что многие мурманчане не посетили и половины потрясающих мест нашей малой Родины.