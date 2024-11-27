Ксения Котловская: о Неделе борьбы со СПИДом

С 25 ноября по 1 декабря Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило Неделей борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях (в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря).