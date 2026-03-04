Ксения Кузнецова и Анастасия Рыженина: о «Сиянии Арктики»

Наши журналисты продолжают следить за ходом конкурса красоты «Сияние Арктики» и знакомиться с его удивительными участницам.

За кулисами кипит работа и репетиции идут одна за одной. Как решиться выйти на сцену самого яркого проекта Заполярья? Кто поддерживает их в минуты волнения? И что каждая из них считает своей главной победой — независимо от оценок жюри?

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ксения Кузнецова и Анастасия Рыженина, участницы конкурса «Сияние Севера», поделятся со зрителями своими ожиданиями от конкурса, о трудностях и радостях в участии и, конечно, о том самом «Сиянии», которое зажигают звезды.