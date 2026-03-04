День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.26 12:00
Ксения Кузнецова и Анастасия Рыженина: о «Сиянии Арктики»
Наши журналисты продолжают следить за ходом конкурса красоты «Сияние Арктики» и знакомиться с его удивительными участницам.
За кулисами кипит работа и репетиции идут одна за одной. Как решиться выйти на сцену самого яркого проекта Заполярья? Кто поддерживает их в минуты волнения? И что каждая из них считает своей главной победой — независимо от оценок жюри?
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ксения Кузнецова и Анастасия Рыженина, участницы конкурса «Сияние Севера», поделятся со зрителями своими ожиданиями от конкурса, о трудностях и радостях в участии и, конечно, о том самом «Сиянии», которое зажигают звезды.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
51DanilA
04.03.26 10:04
Маловато будет!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru и «Моя смена»: потребность в дополнительном заработке есть у 47% мурманчан-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар укрепился на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)«Губернаторский контроль» подвёл итоги исполнения поручений и отработки обращений жителей Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года