Ксения Рогозина: о жизни после свадьбы, или «Клуб счастливых жён»

Задача «Клуба счастливых жён» - создать праздничное настроение, вдохновить, настроить на позитив и помочь почувствовать себя обновлённой. В конце концов - просто отдохнуть, познакомиться с новыми людьми, получить полезные знания и т.д.

Ксения Рогозина является создателем и руководителем «Клуба счастливых жён» и ещё она свадебный церемониймейстер, поэтому для неё очень важны семейные ценности.

Сегодня она гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», во время которой Ксения Рогозина делится своим вдохновением, позитивом и опытом в вопросах счастливой семейной жизни.