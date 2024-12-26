Ксения Шабалина и Людмила Рябухина: «БРЕНД ПАРК» под Полярной звездой

«БРЕНД ПАРК» - первая и единственная концептуальная площадка Мурманской области, основанная при поддержке проекта «Губернаторский старт».

Логотипом и основным символом «БРЕНД ПАРКА» является Полярная звезда, как основная, объединяющая всех в созвездии, которое символизирует объединение разных дизайнеров. Каждый бренд здесь - это своя история и отдельный концепт.

Здесь представлены одежда, сумки, украшения и предметы декора дизайнеров нашего региона, здесь всегда можно найти что-то уникальное для себя.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ксения Шабалина и Людмила Рябухина рассказывают о своей задумке, её реализации и творческих планах на будущее.

На правах рекламы.