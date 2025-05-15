Ксения Залесских и Виолетта Шаблицка: о красоте и оптимизме группы поддержки «Lady_Cheerly»

Мало кто знает, что чирлидинг — это самостоятельный вид спорта, официально признанный Международным олимпийским комитетом, и который сочетает в себе элементы акробатики, гимнастики и хореографии.

Многие из нас смотрели голливудские фильмы о жизни молодых и талантливых спортсменов, проходящих непростой путь от никому неизвестного новичка в школьной спортивной команде до популярного члена самого престижного спортивного клуба. На протяжении всего пути этого спортсмена беспрерывно сопровождают чирлидеры — юные девушки с помпонами в красивой форме в фирменных цветах клуба, которые работают со спортивными командами на матчах в качестве группы поддержки, привлекают внимание болельщиков и создают позитивную атмосферу на стадионе во время матча.

Однако мало кто знает, что чирлидинг — это самостоятельный вид спорта, официально признанный Международным олимпийским комитетом, и который сочетает в себе элементы акробатики, гимнастики и хореографии.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ксения Залесских, руководитель команды «Lady_Cheerly», и Виолетта Шаблицкая, участница команды, рассказывают о своей группе «Lady_Cheerly».