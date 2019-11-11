Кто готов трудиться, что называется, на общественных началах, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

С прошлых выходных в столице Арктики установились сильные морозы. Столбик термометра в некоторых районах Мурманска опускался до минус 20 градусов. Можно ли считать такие холода в начале ноября аномалией и скоро ли потепление, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

На втором этаже делового центра «Арктика» открылась персональная выставка живописи и графики Евгения Урбановича, известного подвижника в среде уличных художников Мурманска. Это уже третий мурманский любитель граффити, который решил показать свое творчество не только на стенах города, но и в выставочном зале. О необычной выставке читайте в свежем номере «Вечёрки».

Алая повязка на рукав и – вперед на патрулирование улиц после основной работы. В Советском Союзе было много дружинников. На каждого милиционера приходилось по 5-6 добровольцев. В нынешнее время это – роскошь. Очень мало тех, кто готов трудиться, что называется, на общественных началах. Рассказ об этих уникальных людях ищите в новом номере газеты «Вечерний Мурманск».