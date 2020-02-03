Кто готовит мурманских собак для службы в полиции и когда они выходят на пенсию, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

По данным Росстата за минувший год население Мурманской области уменьшилось на 6,6 тысячи человек. Причём в основном из-за того, что северяне навсегда уезжают за пределы региона. Когда начался массовый отток населения с Кольского полуострова и что нас ждёт в ближайшие 15 лет, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Менее двух недель остаётся до II Арктического кубка по юкигассен, который пройдёт в Мурманске. Адрес, на который можно отправлять заявки, и подробное расписание снежных состязаний опубликованы в «Вечернем Мурманске». Также в «Вечёрке» можно найти расписание спортивных баталий, которые развернутся на аренах Праздника Севера.

В прошлом году собаки из мурманского Центра кинологической службы помогли раскрыть 128 преступлений, в том числе 80 краж и 27 грабежей! Кроме того, они ежедневно работают на городских улицах. Кто готовит мурманских собак для службы в полиции и когда они выходят на пенсию? Об этом читайте в свежем выпуске «Вечёрки».