Кто хочет работать, работу найдёт!

Как сообщает Служба занятости населения, с начала года в Мурманской области трудоустроено более 11 тысяч человек. Это больше половины обратившихся в поисках работы.

Улучшению ситуации на рынке труда региона способствует рост потребности предприятий в рабочей силе. Так, на конец августа в центрах занятости Мурманской области имелись сведения о наличии свыше 11 тысяч вакансий. Всего за прошедший период органы службы занятости оказали жителям региона порядка 73 тысяч услуг.