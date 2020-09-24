Кто хочет уколоться? А мне это надо?

В Мурманской области вакцинируют от коронавируса население из групп риска, например, медиков. Планируется, что массовая вакцинация начнётся к концу года.

Корреспонденты «Арктик-ТВ» решили выяснить у земляков, готовы ли они защитить себя от вируса. Получился необычный срез ответов:

- Вы видели цены? Это чушь и бред!

- Обязательно буду. Но сейчас я на больничном.

- А её ещё не опробовали.

- Не буду. Я и не болела.

- А мне это надо?!