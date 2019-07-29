Кто и где установил перила с чайками, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Первая рыбная ярмарка в Мурманске разрушила многие стереотипы северян об акциях, связанных с доступной рыбой. В последние годы мы привыкли к тому, что ярмарки проходят только во время общегородских праздников и рыбы на них так мало, что жители города-порта пробиваются к прилавкам, расталкивая друг друга, чтобы успеть урвать кусочек получше и подешевле. На это раз всё было иначе. На ярмарке побывали журналисты «Вечернего Мурманска».

Российским любителям табака не придётся платить за пребывание в специальных зонах для курильщиков в отечественных аэропортах. Госдума собирается принять документ, разрешающий создание в аэровокзалах курительных комнат. У этой идеи есть и противники, и сторонники. Обе точки зрения – на страницах свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Впереди ещё целый месяц каникул, а значит, у мурманских школьников есть возможность провести его с пользой для здоровья. С 8 по 28 августа в оздоровительном лагере «Лазурный» пройдёт четвертая смена. Лагерь находится в Туапсинском районе Краснодарского края. Группа сейчас формируется, поэтому ещё есть возможность записать в неё ребёнка. О том, как это сделать и сколько стоит путевка, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Во время прогулок в сквере на площади Пять Углов горожане заметили, что на лестницах Дворца культуры и народного творчества имени Кирова появились новые оригинальные перила. На каменных ступенях при входе во дворец установлены четыре дубовых поручня на металлических чернёных опорах. Кто и зачем установил перила, да ещё и украсил их чайками, читайте в свежей «Вечёрке».