Кто кого – продолжается борьба с коварным вирусом

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области подтверждено 50 новых случаев коронавируса. 30 из них – среди рабочих на стройплощадке в Белокаменке. Всего там уже 1994 инфицированных.

На 10 человек больше стало с положительной реакцией на коронавирус в Апатитах, 3 новых случая в Кировске; 1 в Мурманске, 2 в Североморске и 4 в Кольском районе.

234 пациента за период пандемии выздоровели и выписаны из больницы; 156 вылечились в Белокаменке;

Всего в регионе за время пандемии выявлены 2322 заболевших COVID-19.