Кто крышует браконьеров на реке Кица, которые уже стреляли в сторону правоохранителей?

Накануне на реке Кица браконьеры стреляли в сторону правоохранителей. Заполярные рейнджеры совместно с сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии проводили рейд на реке, в ходе которого задержали группу молодых людей, занимающихся незаконной ловлей. Кто стоит за рыбной мафией? И откуда вблизи базы отдыха «Оленья» появился лагерь браконьеров?

Сотрудники Росгвардии совместно с рейнджерами проводили рейд на реке Кица с целью выявления фактов незаконной ловли рыбы. Спустя некоторое время они обнаружили на воде заграждение из сетки, и вовсе не рыболовной, а из-за которой рыба откатывается по течению к ближайшим комфортным ямам, где её безудержно начинают добывать постояльцы турбазы «Оленья».

Как нам сообщил наш информатор, хозяин этой базы, некто Дмитрий Кузнецов, бизнесмен. И каково было удивление правоохранителей, когда в считанные секунды после задержания браконьеров, в разбитом лагере оказался и предприниматель, который, по словам нашего источника, рассказывал о том, что он сосед губернатора, поэтому правоохранители должны собираться и уезжать отсюда. Впрочем, товарищ Кузнецов видимо не в курсе, что губернатор в нашем регионе уже поменялся, а соседствовал он с Мариной Ковтун. Впрочем, о его вызывающем поведении можно судить по одному из роликов в «Ютубе».

Мы отправились поговорить с сотрудниками базы «Оленья», узнать, что же произошло, но охранники комментарии дать отказались, а сотрудники и вовсе проигнорировали нашу съёмочную группу, видимо, по указанию владельца базы.дивительно, ведь во всей этой истории без больших покровителей не обойтись.

По нашей информации, крышевали такой бизнес высокопоставленные сотрудники прокуратуры и высшие чины Росрыбаловства. Мы обязательно вернёмся к этой истории, обязательно проведём своё расследование в «Специальном репортаже» телеканала «Арктик-ТВ».