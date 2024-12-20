Кто мешает работам в рамках капитального ремонта систем газоснабжения МКД Мурманской области

Первыми обладателями новой системы газоснабжения станут жители дома №28 по улице Октябрьской областного центра. Помимо подводящих голубое топливо труб, здесь также ремонтируют внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Однако замена газовой трубы задача первостепенная.

Кристина Падерина, финансовый директор АО «Мурманоблгаз»: «Текущим трубам было 65 лет. Этот дом был газифицирован одни из первых. Поэтому мы обеспечиваем сейчас вместе с Фондом капитального ремонта безопасность жителей и безопасность эксплуатации газового оборудования».

Капитальный ремонт газопровода необходим каждые 30 лет, ведь это гарантия исправности. Одной из главных проблем при ремонтных работах внутри помещений становятся нежилые квартиры и нежелание некоторых жильцов открывать двери специалистам.

Кирилл Бернандский, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта: «Все ранее предусмотренные краткосрочными планами капитальные ремонты систем газоснабжения переносились на более поздний срок в связи с отказами в предоставлении доступа собственниками помещений. Мы даже при огромном желании не могли выйти на выполнение работ по капремонту в связи с отказами в доступе».

Есть ещё ряд моментов, тормозящих ремонт. Это зашивка и декорирование труб, которые не только мешают проверке их состояния, но и усложняют замену.

Кристина Падерина, финансовый директор АО «Мурманоблгаз»: «Мы стараемся проводить работы в крайне сжатые сроки. Мы делаем это не сразу по всему дому, а отключаем один стояк. С первого, в данном случае, по третий этаж нет газа всего лишь по одному стояку - это в трёх квартирах. Мы поменяли там трубы в течение четырёх часов. Мы стараемся укладываться в четыре часа и возобновляем газоснабжение. А люди могут продолжать пользоваться газом».

До конца этого года в городе планировали выполнить такие работы в трёх домах. Однако, пока Фонду капитального ремонта удалось получить согласие только от жителей одного из них.