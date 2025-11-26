«Кто на свете всех милее, кто теплом нас всех согреет? Мамочка моя!»

Мамой мы называем самого родного человека, который подарил жизнь. Именно для этих женщин организовали праздник в 46-ом детском саду в Росляково.

Екатерина Ушакова, заведующая складом детского сада №46: «Мы старались, готовили номера, подготавливали костюмы для всех наших ребятишек, чтобы все выглядели очень достойно».

Воспитатели и даже маленькие воспитанники детского сада держали программу праздника, посвящённого мамам, в тайне от них.

Наталья Пензул, мама: «Детки готовились, воспитатели с ними. У нас здесь хорошие музработники, здесь интересно всегда. У нас все праздники новые и каждый раз разные. Не повторяется никогда праздник».

- От вас держали всё в тайне, и даже ваш сын вам ничего не рассказал?

– Да, ничего не говорили, только сказали, чтобы к понедельнику принести красивые наряды, в чем дети будут выступать. И всё.

Так весело и ярко в детском саду Росляково дети из яслей и до взрослой группы собрались поздравили своих мам с наступающим праздником, который в этом году отмечают 30 ноября.