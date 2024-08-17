Кто нас удивляет? В провинции Хэбэй КНР протестировали летающее авто, а шотландская компания разработала новую технологию очистки воды

Африканские слоны, возможно, называют друг друга уникальными именами. Это стало известно в результате исследования, проведённого в африканской саванне.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

В китайской провинции Хэбэй протестировали летающее авто. Аппарат произвёл вертикальные взлёт и посадку. Давайте посмотрим…

62-летняя пауэрлифтер из Египта доказывает, что в мире нет ничего невозможного. Этим видом спорта она начала заниматься только в 54 года. Сегодня она продолжает устанавливать рекорды.

Кенийский стартап печатает протезы на 3D-принтере. Они дешевле и удобнее традиционных. Их носят уже десятки кенийский инвалидов.

Шотландская компания разработала новую технологию очистки воды. Она не только не вредит природе, но и помогает избавиться от большого количества отходов в виде пластиковых бутылок.

Африканские слоны, возможно, называют друг друга уникальными именами. Это стало известно в результате исследования, проведённого в африканской саванне.

Они бродили по Австралии тысячи лет назад. Дипротодоны, похожие на вомбатов, считаются самыми крупными сумчатыми, когда-либо жившими в Австралии. Теперь же учёные исследуют уникальную окаменелость дипротодона, которая может дать ответы на многие вопросы.

В калифорнийском заливе у берегов Мексики подсчитали редких вакит. Их численность пока остаётся стабильной. Это самые редкие морские млекопитающие в мире.

Китайские специалисты говорят, что программа разведения и сохранения больших панд приносит плоды. Выращенных в неволе медведей выпускают в дикую природу, большинство из них выживает.

В Боснии успешно возрождают местную породу лошадей. В прошлом веке они чуть не исчезли из-за событий, связанных с распадом Югославии. Неаполитанская пицца известна во всём мире. Но не в каждой пиццерии её могут приготовить. Для этого нужно знать многовековые традиции и использовать правильные ингредиенты.

В центре Нью-Йорка установили дизайнерские пианино. Играть на них может каждый желающий, и таких уже много.