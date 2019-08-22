Кто осмелился безоружным встать на пути вооруженного преступника или бросился в горящий дом, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманская область вошла в число лидеров по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такая оценка прозвучала на всероссийском селекторном совещании. Интересно, что среди отстающих, в основном, южные регионы, где погода - не чета заполярной. О том, как мурманским дорожникам удаётся добиваться таких результатов, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Сколько камер стоит в салоне троллейбуса? Часто ли городской общественный транспорт проходит техобслуживание? И как водители отдыхают между рейсами? Обо всем этом мурманчане из Городского клуба старшего поколения и журналисты «Вечёрки» узнали на экскурсии в троллейбусное депо.

Они не считают себя героями. Просто говорят, что на их месте так поступил бы каждый. Но каждый ли осмелится безоружным встать на пути вооруженного преступника или броситься в горящий дом? Рассказ о простых мурманчанах, которые считают, что подвиг – это норма жизни, читайте в свежей «Вечёрке».

Двухэтажное здание с покосившейся надписью «Утес», у входа в которое одиноко стоит памятник революционеру Полухину. Обшарпанная лестница, ведущая к монументу. Хаотично растущие деревья и кустарники, между которыми протоптаны тропы. Этот унылый пейзаж хорошо знаком жителям Больничного городка. Но уже в обозримом будущем все изменится. Единственный на весь микрорайон сквер планируют возродить. Подробный проект реконструкции опубликован в новом номере газеты «Вечерний Мурманск».