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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.22 19:30

Кто пьёт чай с луком? В Мурманске стартовала просветительская акция «Большой этнографический диктант»

Народов много - страна одна! В седьмой раз проходит большой этнографический диктант в нашем регионе. Это международная просветительская акция, приуроченная ко Дню народного единства.

С 2020 года любители этнографии могут проверить свои знания, не выходя из дома. Достаточно взять гаджет, зайти на сайт и за 45 минут ответить на 30 вопросов, либо сделать это на борту атомного ледокола-музея «Ленин».

В прошлом году участие в диктанте приняли более 8 тысяч человек. В этот раз организаторы надеются на больший интерес. Тестовые задания разделены по возрастным категориям. Вопросы достаточно сложные, где-то нужно будет проявить логику.

Римма Николаева, главный специалист Министерства внутренней политики Мурманской области, региональный координатор этнографического диктанта в Мурманской области: «Из 30 вопросов, 20 вопросов относятся к общефедеральной части, т.е. там идут вопросы по Конституции РФ, по устройству гражданскому, вопросы, которые связаны с другими территориями, которые не относятся к Мурманской области, и 10 вопросов - это региональная часть».

Участниками первого дня диктанта стали представители разных национальных сообществ региона: татары, чуваши, саамы, евреи, белорусы и другие народы. Надежда Рафикова, например, уже в седьмой раз пишет диктант и каждый раз с большим интересом.

Надежда Рафикова, заместитель председателя национально-культурной автономии немцев, г. Мурманск; член Общественной палаты Мурманской области: «Интересен был вопрос о саамах, коренном нашем народе. Когда мы узнали, что саамы пьют чай с луком, вот это был вопрос удивительный. До сих пор мы тоже иногда молодёжь свою спрашиваем, а с чем пьют саамы чай? Но никто не знает о том, что это «.

Иван Матрёхин, представитель родовой общины коренного малочисленного народа саами «Кольский берег»: «Некоторые вопросы сложные. Россия - страна большая, народов много, знать обычаи и традиции других народов надо. Мы общаемся постоянно в Доме дружбы, а это помогает».

А вот Ольга не только готовилась к диктанту, но и сшила наряд. Работу над сарафаном закончила в октябре, раскрой взяла из старинных журналов этнографических экспедиций.

Ольга Благова, председатель общественной организации русский национальный культурный центр «Рябиновый край»: «На мне сегодня действительно надет старинный костюм. Он пошит из старинных тканей, а некоторым элементам этого костюма больше ста лет».

Диктант знакомит участников с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Проходит он с 3 по 8 ноября. Подробности можно узнать на сайте miretno.ru

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