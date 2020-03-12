Кто подарил трёхкомнатную квартиру матери-одиночке, воспитывающей четырёх детей на одну зарплату кондуктора, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Если бы в мире существовали счётчики уровня интеллекта, то сейчас их показатели в Мурманске зашкалили бы. Ведь 14 марта в арктической столице стартует открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». Как он будет проходить и при чём тут коронавирус, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Он тушит пожары, пишет стихи, ведёт бесплатную онлайн школу по математике в Интернете. Среди его виртуальных учеников – выпускники со всей страны, которым нужна бесплатная помощь в подготовке к экзаменам по математике. С нашим уникальным земляком Александром Антипиным своих читателей знакомит «Вечерний Мурманск».

Чуть больше года назад по всей России разлетелась весть о том, что мурманской многодетной семье, ютящейся в одной комнате общежития, миллионер подарил квартиру. Одни не верили, другие – завидовали. Но факт остаётся фактом: новый 2020 год мать-одиночка, воспитывающая четырёх детей на одну зарплату кондуктора, встретила в собственной трехкомнатной квартире. Журналисты «Вечерки» побывали у неё в гостях и узнали, каково живётся после славы.