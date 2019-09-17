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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.19 19:30

Кто производит зловонную жижу на территории Мурманской судоверфи?

За помощью в редакцию телеканала Арктик-ТВ обратились взволнованные сотрудники предприятий, расположенных на территории Мурманской судоверфи в районе улицы Подгорной в Мурманске. Долгое время дорогу здесь заливает зловонной жидкостью. Как решить проблему и кто в ней виноват, выясняла наша съёмочная группа.

Массивная зловонная течь из канализационного колодца, расположенного сразу за контрольно-пропускным пунктом на территории бывшей Мурманской судоверфи, создает на проезжей части реку, по которой трудно двигаться даже крупногабаритному транспорту, не говоря уже о пешеходах. По словам людей, работающих на предприятиях, расположенных здесь, периодически вода становится желто-коричневого цвета, а запах – до тошноты резким.

Иван Курка, слесарь-судоремонтник ООО «Морской прибой»: «Проблема в том, что там 4 метра глубиной колодец, жир там застаивается, ходить невозможно. Когда капельками - нормально, а когда течет – липнет все к ногам. Обувь не помыть. «Фейри» мою, не помогает».

С просьбой выявить причину и источник затопления нечистотами сотрудники предприятий обратились в Мурманскводоканал, и несмотря на то, что объект не находится в ведении предприятия, специалисты пришли на помощь.

Александр Березин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы предприняли выезд, в ходе которого определили, что произошел засор участка трубопровода. Данный участок в хозяйственном ведении предприятия не состоит. Предприятием не обслуживается. Засор произошел из-за жира, сбрасываемого в сеть канализации, что запрещено правилами ТЭ, 644 постановлением Правительства РФ».

Но виновника ЧП, рабочие компаний расположенных на этой территории давно уже вычислили, учитывая ряд убедительных доказательств с их мнением сложно поспорить.

Валентина Свириденко, сотрудник предприятия ООО «ВентПромМонтаж»: «Грязь здесь постоянная, уже несколько лет. Помимо грязи, здесь рыбные отходы, которые сбрасывает фирма ООО «Парус». «Морской котик» и «Парус» – это одно и то же. Раньше вызывали СЭС, штрафовали их, но до сегодняшнего дня никаких действий, бездействие».

Специалисты уверены, проблему решить можно.

Александр Березин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Выход из ситуации есть. Надо чистить. Но этот жир вычистить очень непросто. Я думаю, что ситуация в течение одного-двух дней не решится».

Мы попробовали связаться с руководством ООО «Парус». Сотрудница, ответившая на звонок, соединить с руководителем предприятия категорически отказалась, сославшись на отсутствие в кабинете начальника городского телефона, но пообещала, что руководитель перезвонит. Но звонок так и не последовал. В ближайшее время в адрес ООО «Парус» нашей редакцией будет направлен официальный запрос, ответ на который, возможно прояснит ситуацию. А пока территорию судоверфи продолжает затапливать.

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