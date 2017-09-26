Кто раньше успел, тот раньше и вошёл в программу «Формирование комфортной городской среды»

Поздняя осень не помеха для ремонтных работ и тем более для благоустройства городских территорий. Программа «Формирование комфортной городской среды» в Мурманске только – только начинает переходить из фазы документальной подготовки к практической реализации. Строители приступили к работам и специалистам придётся поторопиться, чтобы успеть сделать всё до начала первых снегопадов.

Потерпеть неудобства, перешагивая через разбитый асфальт и еще не закреплённые тротуарные бордюры, какое -о время придётся жителям двора, расположенного вокруг домов №№ 12 и 14 на улице Бредова в Мурманске. Впрочем, на этом собственники квартир подписались сами, став одними из первых участников федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Работы выполняются по проекту, проект разрабатывается УДХ, сообщил Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Жильцы сначала выдвигают свои требования и пожелания на общем собрании, а потом под это всё уже и делается.

Единственный минус в реализации программы - это сроки её воплощения. Уж очень поздно строители приступили к работам, но, по словам специалистов, до зимней непогоды, из-за которой все благоустройство придётся остановить, ещё есть время. Такая задержка возникла не по вине администрации, а из-за позднего формирования самой программы, которая появилась только весной этого года. Потребовалось время и на утверждение проектов, проведение конкурсных процедур среди подрядчиков. Но даже позднее проведение работ, результаты которой видят не только счастливчики, ставшие участниками проекта, но и многие горожане, радует и мотивирует жителей других микрорайонов, которые уже подали несколько десятков заявок.

- Очень часто мурманчане задают вопрос о том, а как будут выбираться дворовые территории? Отвечу, по мере поступления документов, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - С одной стороны, это экспертиза документов, которые подготовлены и оформлены для выполнения этих работ, а с другой стороны, кто первым принёс документы, у тех в первую очередь будут рассмотрены документы для участия в программе.

В этом году из федерльного, областного и городского бюджетов на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» выделили 80 миллионов рублей. На эти средства помимо ряда мурманских дворов, благоустроят и парковую зону рядом Семёновским озером. Горожанам обещают долгожданную набережную, велодорожки и скамейки для отдыха. Но все это, скорее всего, мы увидим только в будущем году, во время завершения второго этапа строительства.