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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.19 19:30

Кто сказал, что на серьёзной работе нельзя дурачиться?

В жизни должно быть место для всего! Особенно, если человек переполнен творческими идеями. С такой серьезной и в тоже время креативной гостьей ведущая Кристина Харатова пообщалась в новом выпуске «Проще говоря».

Юмор спасению людей не помеха. А вы знали, что наши МЧСовцы едут покорять большой КВН?

- Те команды, которые вошли в финал, по сути, уже имеют нужное количество материала и право, чтобы поехать на «КиВиН 2020» в Сочи. И сейчас победитель едет однозначно в Сочи. А мы, как претенденты на победу, подали заявку и нам ответили, что нас готовы видеть, что нас уже заметили. И это очень приятно, - говорит Татьяна Захарова, сотрудник ГУ МЧС России по Мурманской области, участник команды КВН «Ой всё!».

- Почему в диспетчерской службе областного МЧС работают только женщины?

- Я считаю, что лучше женщины на этой работе вообще нет никого. Потому что тот объём информации, который у нас проходит во время дежурства, не каждый мужчина может освоить. Это первое, а второе – порой требуется молниеносная реакция, - рассказывает Татьяна Захарова.

- Идут ли дети талантливых людей по стопам родителей?

- У моей дочери очень большие планы на жизнь. Я была точно такая же, я кем только не хотела стать, - признаётся Татьяна Захарова, сотрудник ГУ МЧС России по Мурманской области, участник команды КВН «Ой всё!».

Обо всём этом сегодня, 21 ноября, в 20.00 подробно и без утаек пойдёт разговор в новом выпуске программы «Проще говоря» в эфире и на сайте телеканала «Арктик-ТВ». Не пропустите, будет интересно.

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Евгений
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