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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.20 19:30

Кто сможет бесплатно поплавать в «Авангарде», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Полярная ночь, только что распрощавшаяся с нами, ещё не раз напомнит о себе недомоганиями и апатиями. И мы все спишем на универсальный народный диагноз «Выход из полярной ночи». Но так ли это на самом деле, и где искать причины хворей - в душе или теле? Ответ на этот вопрос узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Новогодние праздники уже отгремели, а всероссийская акция «Ёлка желаний» в рамках федерального проекта «Мечтай со мной» продолжает воплощать мечты и дарить волшебство детям по всей стране. На днях исполнилось заветное желание Лизы Будановой из Мурманска, которая очень хотела встретиться с любимым артистом Николаем Цискаридзе. О том, как исполнилась детская мечта, читайте в свежей «Вечёрке». 

В субботу, 25 января, мурманские студенты смогут бесплатно поплавать в бассейне городского спортивного центра «Авангард». Сеансы плавания для них состоятся в 11 и 14 часов, а также в 19.15. Также в бассейне не возьмут денег с некоторых женщин, не являющихся студентками. Кто сможет бесплатно поплавать в «Авангарде», рассказывает «Вечерний Мурманск».

 

 

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Ирина
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Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
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