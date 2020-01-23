Кто сможет бесплатно поплавать в «Авангарде», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Полярная ночь, только что распрощавшаяся с нами, ещё не раз напомнит о себе недомоганиями и апатиями. И мы все спишем на универсальный народный диагноз «Выход из полярной ночи». Но так ли это на самом деле, и где искать причины хворей - в душе или теле? Ответ на этот вопрос узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Новогодние праздники уже отгремели, а всероссийская акция «Ёлка желаний» в рамках федерального проекта «Мечтай со мной» продолжает воплощать мечты и дарить волшебство детям по всей стране. На днях исполнилось заветное желание Лизы Будановой из Мурманска, которая очень хотела встретиться с любимым артистом Николаем Цискаридзе. О том, как исполнилась детская мечта, читайте в свежей «Вечёрке».

В субботу, 25 января, мурманские студенты смогут бесплатно поплавать в бассейне городского спортивного центра «Авангард». Сеансы плавания для них состоятся в 11 и 14 часов, а также в 19.15. Также в бассейне не возьмут денег с некоторых женщин, не являющихся студентками. Кто сможет бесплатно поплавать в «Авангарде», рассказывает «Вечерний Мурманск».