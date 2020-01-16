Кто создал оазис на даче под Мурманском, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске для молодёжи работает 10 центров различной направленности. В них можно пройти курсы по фотографии, посетить мастер-классы по скульптуре и моделированию объёмных фигур, научиться продвигать свой бизнес в социальных сетях, пройти программы по саморазвитию, личностному росту и тайм-менеджменту, заниматься фитнесом, кроссфитом и воркаутом или найти другое занятие по душе. И все это абсолютно бесплатно. О том, какие ещё программы работают на базе уникальных мурманских площадок, выяснили журналисты «Вечёрки».

За первую половину января в Мурманске выпало больше месячной нормы осадков. Ежедневно со снежными завалами ведут борьбу городские службы. Каждые сутки мурманские дороги убирают 200 единиц техники. Как дорожники справляются с капризами погоды, читайте на страницах «Вечернего Мурманска».

Свежий укроп, петрушка, базилик, мята, руккола и даже земляника – урожай полезной зелени и ягод Андрей Лукьянов собирает круглый год. На своей даче под Мурманском он устроил оазис. В этом году талантливый фермер-любитель планирует даже арбузы и посадить плодовые деревья. О некоторых секретах своего мастерства он рассказал читателям «Вечернего Мурманска».