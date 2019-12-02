Кто стал победителем финала Мурманской лиги сезона 2019 года, какую получил награду, ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске завершилось формирование органов городской власти. На прошлой неделе Совет депутатов проголосовал за нового главу городской администрации. Каким сферам городской жизни теперь будет уделяться особое внимание? Об этом и не только читателям «Вечернего Мурманска» рассказывает глава города Андрей Сысоев.

В столице Арктики ежегодно обновляются школы и детские сады. Недавно ремонт провели в школе № 44, которая находится по адресу: улица Виктора Миронова, 5. В ней полностью обновили спортивный зал – заменили полы, стены, потолок, окна, а также отремонтировали системы отопления и освещения. Корреспонденты «Вечёрки» оценили качество ремонта.

Итоги финала Мурманской лиги сезона 2019 года предсказать не мог никто. За эти восемь месяцев фаворитами игр становились разные команды. В это воскресенье главная интрига наконец открылась. Кто стал победителем и какую получил награду, читайте в «Вечернем Мурманске».