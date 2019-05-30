Кто стреляет по автобусам и остановкам, выясняли корреспонденты «Вечёрки»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В конце сентября мурманчане уже смогут погулять по новому Театральному бульвару. Сотрудники муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» приступили к ремонтным работам. Вокруг бульвара установлено ограждение, а рабочие подрядной организации занимаются демонтажными работами. Журналисты «Вечернего Мурманска» заглянули за строительный забор и увидели, каким будет бульвар.

В Мурманске произошло очередное нападение на пассажирский автобус. На этот раз под обстрел попала машина маршрута № 33Р. А за три дня до этого пострадал автобус 10-го маршрута. Кто стреляет по автобусам и остановкам, выясняли корреспонденты газеты «Вечерний Мурманск».

На прошлой неделе в мурманской филармонии выступали известнейшие музыканты, лауреаты международных конкурсов. После концерта мировые знаменитости задержались не потому, что фотографировались с многочисленными поклонниками, а потому, что решили запечатлеть на память так понравившийся им зал. Чем наша филармония поразила звезд мировой сцены, читайте в свежей «Вечёрке».

В резонансной теме открытия частного зала прощаний с усопшими на улице Радищева, 20 наконец-то появилась ясность. Траурных процессий под окнами жителей соседних домов не будет. Владелец отказался от этой идеи и теперь подготовленное для церемоний помещение пытается сдать в аренду. А всё благодаря «Вечернему Мурманску», на страницах которого рассказывается об этой в высшей мере странной истории.