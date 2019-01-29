Кто стреляет по окнам мурманчан? Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Кто стреляет по окнам мурманчан? Этим вопросом задались журналисты «Вечёрки» после того, как горожане стали жаловаться на разбитые неизвестными стрелками окна. Ищет ли хулиганов полиция? Что должны делать полицейские, если им поступит подобное заявление? Чем закончились громкие случаи стрельбы по мурманским троллейбусам? Об этом читайте в сегодняшнем номере «Вечёрки».

В аэропорту «Мурманск» начинается реконструкция парковочного комплекса на привокзальной площади. Сколько краткосрочных и долгосрочных парковок будет оборудовано, какое количество мест отдадут для маломобильных групп населения? Ответы на эти вопросы в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

Маляры-штукатуры, выполнявшие ремонт «культурного» дома на проспекте Ленина, 94, остались без зарплаты. Полностью им оплатили только первый месяц работы. После того, как информация стала достоянием общественности, в ситуацию вмешалось руководство Фонда капитального ремонта Мурманской области и полиция. О том, чем закончилась эта история – читайте в сегодняшней «Вечёрке».

Мурманчанка вяжет ультрамодные вещи из толстого полиэфирного шнура. Помимо сумочек и сапожек, она делает корзины, коврики и чехлы для кресел. Женщина признается, что тяжелее всего было связать рюкзак подруге на день рождения. О необычном хобби северянки рассказывается в сегодняшнем номере главной городской газеты.