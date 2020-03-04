Кто такой судья-примиритель и чем он может помочь людям, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Прямая трансляция военного парада на площади Пять Углов, народное шествие к памятнику Алёше, Вахта памяти, награждение более тысячи мурманчан медалями в честь 75-летия Победы... Для Мурманска нынешний май будет вдвойне юбилейным. Как город готовится к праздничным майским дням, рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

Таких специалистов на всю Мурманскую область только четверо. Да и во всей России их немногим больше сотни. Кто такой судья-примиритель и чем он может помочь людям, которые хотят решать конфликты в правовом поле? Поисками ответов на эти вопросы занялись журналисты «Вечернего Мурманска».

Мурманские гаражи оценили в Берлине. Снятый в Заполярье документальный фильм «Гаражане» получил специальный приз на Берлинском международном кинофестивале. Чем заинтересовали немецкого режиссера истории гаражных музыкантов, инженеров и просто автолюбителей из Кировска и Мурманска, выяснила «Вечёрка».