Кто теперь возглавит Мурманск?» Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Даже люди, не особо интересующиеся политикой, удивились, когда глава Мурманска Дмитрий Филиппов решил уйти в отставку. И у всех возникает один и тот же вопрос: «Кто теперь возглавит Мурманск?». Можем сказать, что впервые в истории нашего города это будет женщина. А кто именно, можно узнать из свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

За несколько лет в этом обычном мурманском дворе появилось цветочное царство – более 80 видов растений! В палисаднике растут петунии, нарциссы, пионы, тюльпаны, хризантемы, лилии, календулы, гиацинты, розы, виолы, настурции, дельфиниумы и другие. В прошлом году хозяйка этого царства Мария Ахабардиева на городском конкурсе среди озеленителей заняла второе место, и на призовые деньги купила… А что именно купила цветовод-любитель, читайте в «Вечерке».

В Мурманске остро требуются бухгалтеры широкого профиля. Ещё большим спросом пользуются водители с несколькими категориями. А вот работникам банков и экономистам найти работу в нашем городе крайне сложно. Какие профессии нынче самые востребованный, а у кого нет шансов, выяснили журналисты «Вечёрки».