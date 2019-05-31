Кто-то уедет за пределы области, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманские выпускники продолжают сдавать ЕГЭ. Позади география, литература, математика, история и химия. Для получения аттестата необходимо сдать обязательные русский язык и математику Каких-либо серьёзных изменений в этом году система ЕГЭ не претерпела, но некоторые нюансы всё же есть. В новых тонкостях госэкзамена разбирались журналисты «Вечёрки».

Сколько ни наказывай алиментщиков, всё равно находятся нерадивые папаши и мамаши. Таким людям, видимо, все равно, на что живут их дети: что едят, во что одеваются. Кто он – нынешний мурманский алиментщик? Каков самый большой долг? Многие ли неплательщики предпринимают попытки устроиться на работу? Ответы на эти вопросы ищите на страницах «Вечернего Мурманска».

Учебный год завершён, и у школьников наступили долгожданные каникулы. Кто-то уедет за пределы области. Но и те, кто останется в Мурманске, также смогут хорошо отдохнуть и провести время с пользой. Специально для этого в муниципальных образовательных учреждениях традиционно будут организованы оздоровительные лагеря. Первая смена начнётся уже 3 июня. Где, когда и за какую цену смогут отдохнуть наши дети, рассказывает свежая «Вечёрка».