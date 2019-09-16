Кто учинил погром в центре Мурманска расскажет «Вечёрка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Сентябрьская программа для участников клуба старшего поколения включает в себя несколько творческих встреч. Подробное расписание бесплатных занятий для пожилых мурманчан на страницах газеты.

«Вечерка» выяснила, что ночной погром в самом центре города был совершен неизвестным в одиночку. Сколько витрин разгромил молодой человек, какой ущерб ему придется возмещать, и в чем причина его дикого поведения?

В Мурманске в одном и том же месте за выходные дни сбили сразу двух пешеходов. Подробнее о происшествиях на городских дорогах читайте в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».