«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация

В четвёртом материале цикла «Кто в доме хозяин» министр Государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова разъясняет, каким может быть договор, что должна делать управляющая компания и куда жаловаться, если она игнорирует свои обязанности.