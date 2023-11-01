«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области

В шестом выпуске цикла «Кто в доме хозяин» речь пойдёт о модернизации оборудования крупнейшего теплоснабжающего предприятия региона – АО «Мурманэнергосбыт». Генеральный директор компании Алла Истомина расскажет о том, как повышают энергоэффективность предприятия и готовят его к предстоящей газификации энергетики Мурманской области.