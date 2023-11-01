«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД

В первом материале цикла «Кто в доме хозяин» член Мурманской ассоциации представителей объединений собственников помещений многоквартирных домов (МКД) Ирина Медведева делится с земляками своим опытом, отвечая на вопросы, зачем была создана эта общественная организация и как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем.