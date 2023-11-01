«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова

В пятом выпуске цикла «Кто в доме хозяин» генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Юлия Барсукова расскажет, как формируется программа ремонтов, можно ли передвинуть сроки работ, откуда региональный оператор берёт деньги.