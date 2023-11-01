День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.23 15:20
«Кто в доме хозяин»: Ольга Братцева - общее собрание в доме – это серьёзно
В третьем материале цикла «Кто в доме хозяин» начальник отдела контроля проведения общих собраний Министерства государственного жилищного и строительного надзора Ольга Братцева рассказывает, зачем нужно общее собрание, каких видов оно бывает, как сменить управляющую организацию, которая нарушает условия договора управления.
Информационное агентство «СеверПост» при поддержке правительства Мурманской области представляет проект «Кто в доме хозяин», который расскажет о развитии жилищно-коммунального хозяйства в Мурманской области.
В третьем материале цикла «Кто в доме хозяин» начальник отдела контроля проведения общих собраний Министерства государственного жилищного и строительного надзора Ольга Братцева рассказывает, зачем нужно общее собрание, каких видов оно бывает, как сменить управляющую организацию, которая нарушает условия договора управления.
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Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
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