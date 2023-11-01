«Кто в доме хозяин»: Ольга Братцева - общее собрание в доме – это серьёзно

В третьем материале цикла «Кто в доме хозяин» начальник отдела контроля проведения общих собраний Министерства государственного жилищного и строительного надзора Ольга Братцева рассказывает, зачем нужно общее собрание, каких видов оно бывает, как сменить управляющую организацию, которая нарушает условия договора управления.