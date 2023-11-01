«Кто в доме хозяин»: Жанна Прасова раскрывает секреты успешного управления домом

Информационное агентство «СеверПост» при поддержке правительства Мурманской области представляет проект «Кто в доме хозяин», который расскажет о развитии жилищно-коммунального хозяйства в Мурманской области.

Во втором материале цикла «Кто в доме хозяин» председатель мурманского ЖСК «Мурманск 85-18» Жанна Прасова рассказывает о том, с чем столкнулась во время работы, объясняет, в чём преимущество товарищества собственников жилья или жилищно-строительного кооператива перед управляющей компанией. Также она раскрывает секреты успешного управления домом.