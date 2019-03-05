Кто валит грязный снег в залив?

В редакцию телеканала «Арктик-ТВ» стали поступать жалобы и видеообращения от жителей населённого пункта Оленья Губа. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самосвалы скидывают с причала в залив что-то похожее на снег с песком.

Чтобы разобраться в этой информацией, кто и почему производит работы, о которых александровцы ничего не знают, съемочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на пристань. Доступ к причалам не охраняется, подъехать к объекту может любое транспортное средство. Но судя по паспорту объекта, здесь выполняются работы по реконструкции, которой занимается 4 Главное военно-строительное управление Министерства обороны.

Мы не можем дать точную оценку действиям такого события, однако, судя по тому, сколько песка и снега сбрасывают в залив, возникает вопрос, не нарушена ли технология выполнения работ, не нарушаются ли экологические требования.

Редакция просит обратить внимание на это компетентные органы.