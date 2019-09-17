Кто виноват и что делать? - в Мурманске затопило спортивный клуб

В нашу телекомпанию с просьбой о помощи обратились сотрудники спортивного клуба «Алмазная россыпь». Когда-то здесь тренировались сотни детей, многие из которых стали чемпионами. В последние годы, по словам руководителя, учреждение претерпевает большие трудности. Из-за коммунальной аварии, в которой, по словам сотрудников, виновата управляющая компания, в помещении нет света, сыро и испорчен ремонт. В ситуации разбиралась наша съемочная группа.

В спортивном клубе «Алмазные россыпи», расположенном по адресу Героев Североморцев 5 дробь 3 раньше занимались 150 детей, здесь свои первые шаги в спорте делали чемпионы России и мира. Сейчас в помещении сыро и темно. В прошлую пятницу здесь произошла коммунальная авария, прорвало трубу теплоснабжения.

Анатолий Долидович, руководитель спортивного клуба «Алмазные россыпи»: «В пятницу мы приехали на работу и видим, температура в зале и пар, мы начали смотреть, посмотрели, увидели вот с этого окна, прямо лила вода, не то, чтобы капала, а лила, я сразу позвонил 051, они говорят, доложили, к вам приедут, мы несколько раз звонили, мы зафиксировали, сколько раз звонили, в течение 8 часов никого не было».

По словам Анатолия Долидовича, вечером слесарь все-таки пришел на вызов. Пришел, перекрыл отопление и ушел. Воду из помещения сотрудники вычерпывали ведрами, а после привезли в спортивный зал тепловую пушку. Но тут возникла еще одна проблема: электричества в помещении сейчас нет, в сети происходит замыкание и свет выключается. Пришлось везти еще и генератор. Спустя несколько дней в залах все еще очень сыро, потолок обвалились, деревянные стены вздулись. Пошло большими пузырями и напольное покрытие стоимостью 300 тысяч, которое с большим трудом удалось положить только в одном тренировочном зале.

Анатолий Долидович, руководитель спортивного клуба «Алмазные россыпи»: «Управляющая компания ни на один мой звонок не отвечает, надо же акты составить, надо описать все, выяснить причины. Причины мы уже выяснили, потому что неправильно поставлена труба сверху над нами в перекрытии, и она лопнула, видимо, и поэтому лилось. В течение 5 лет нас постоянно заливают».

Заливает клуб не только водой. Несколько лет назад помещение было затоплено канализационными стоками. Трубу тогда все же поменяли, а вот ущерб возмещать не стали. Раньше часть свободных площадей клуба руководство сдавало в аренду предпринимателям, это была возможность хоть и небольшого, но все-таки дополнительного заработка. Теперь это невозможно. К слову, специфический запах в комнатах стоит до сих пор.

Во время прошлой коммунальной аварии дом, на первом этаже которого располагается учреждение, был в ведомстве другой управляющей организации, которая была признана банкротом. До аварии в спортивном клубе занималось всего 15 детей на безвозмездной основе, тренер тоже трудился на общественных началах. По словам руководителя и сотрудников, главное, чтобы молодежь приобщалась к спорту, ради этого много лет назад Анатолий Адамович и создавал такую школу.

Сергей Дерунов, тренер спортивного клуба «Алмазные россыпи»: «Клуб заливает, сколько бы мы не обращались, сколько бы ни ходили, никто нигде ничего не предпринимает. Было время, когда занимались дети по 150 человек, с утра и до самого вечера, а сейчас видите, что случилось, и никому дела нет до этого».

По словам руководителя, у прошлых управляшек им удавалось несколько раз выиграть суды, но деньги спортивный клуб так и не получил. А вот с «Алмазных россыпей» требуют взыскать долг за содержание. Но Анатолий Адамович платить не хочет, потому что содержания, по его словам, не было. Мы связались с управляющей компанией «Комфорт», в ведении которой теперь находится дом по адресу Героев-Североморцев, 5/3. У работников организации на этот счет другое мнение. Технический директор уверена, что виноват в случившемся только клуб.

Оксана Совкова, технический директор УК «Комфорт»: «Производится капитальный ремонт всей системы отопления, там в помещении, которое проходит у них, они препятствовали производству работу и получили соответственный результат. У нас есть решение суда, что их понудят предоставить наконец-то доступ, чтобы Фонд капитального ремонта мог продолжить работы».

По словам технического директора, управляющая организация не будет возмещать учреждению ущерб. А Анатолий Долидович, в свою очередь, уверен - представители компании недоговаривают.

Анатолий Долидович, руководитель спортивного клуба «Алмазные россыпи»: «Мы не отказывались, я же вам объяснил, показал вам, что они натворили, я сказал им, восстановите все, будем дальше продолжать, они хотят, чтобы я сломал вот эти вот в спортивном зале стены, стены все сломал, а они будут там ломать остальное».

Сейчас в помещении спортивного клуба рядом со своим хозяином остались лишь кошки. Животные в темноте ориентируются спокойно, людям сложнее. И понять, что делать дальше, чтобы спасти спортивный клуб и не потерять талантливых молодых спортсменов, руководству тоже сложно. Наша телекомпания будет следить за развитием событий.