Кто виноват и что делать? На эти вечные вопросы отвечает «Коммунальный детектив»

Коммунальная беда – по стенам дома бегут ручьи. Сырость и лужи в квартире – постоянные, но нежеланные гости. Жители её гадают, в чём причина потопов, а коммунальщики уже знают ответ: прохудилась кровля.

Казалось бы, всё просто – пошли и сделали. В чём проблема! Но сегодня вступают в игру те правила, по которым играют на этом рынке владельцы квартир и управляющие компании.

Управляющая компания – не меценат, говорит ее представитель, и приводит простую арифметику. Чтобы сделать ремонт кровли над конкретной квартирой, надо копить всем домом целый год или принять решение о смене тарифа.

Какие ещё способы есть у собственников, чтобы решать серьёзные проблемы дома? Как можно распоряжаться своими деньгами, не опасаясь обмана управляющей компании? И что же такое экономически обоснованный тариф на ЖКХ?

Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны сегодня в 20.00 в новом выпуске программы «Коммунальный детектив» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф.